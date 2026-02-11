دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة

يختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الملكي.

وكان الأهلي تغلب على الجيش الملكي بهدفين دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

وتعادل الأهلي سلبيا أمام شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تواجده في الصدارة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 14 من فبراير الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.