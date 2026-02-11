أرتيتا: إقالة توماس فرانك محبطة والنتائج تحسم مصير المدربين

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:12

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن حزنه الشديد بسبب إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام.

و قرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي من تدريب الفريق اليوم الأربعاء.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بالأمس الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري مؤتمر أرتيتا: ندخل مرحلة حاسمة ونبحث عن دعم الجماهير لتحقيق الانتصارات أرتيتا: سيطرنا على ليدز وأظهرنا شخصية كبيرة.. وننتظر فحوصات ساكا مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "إنه لخبر محزن أن ترى زميلا لك يغادر منصبه ويتوقف عن ممارسة عمله".

وواصل "توماس مدرب قدير وهو إنسان استثنائي أيضا وقد أثبت جدارته في هذا الدوري".

وأردف "​نحن ندرك تماما أن مسؤوليتنا تتجاوز مجرد تقديم الأداء الجيد، ففي نهاية المطاف النتائج هي التي تفرض كلمتها وتحدد مصيرنا".

وأتم "أتمنى له كل التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة أياً كان قراره".

ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جي تك كوميونيتي" معقل برينتفورد.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة من 17 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.

ويقع برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة من 12 انتصارا و3 تعادلات و10 هزائم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام تعديلات مرتقبة على نظام الصعود في إنجلترا.. وزيادة عدد فرق الملحق إلى 6 سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام "لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن يحدد خليفة نوير 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005 41 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش 58 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الممتاز - المصري (0) - (0) وادي دجلة.. ضربة جزاء مهدرة ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الزمالك (0) - (0) سموحة.. قذيفة من محمد السيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523157/أرتيتا-إقالة-توماس-فرانك-محبطة-والنتائج-تحسم-مصير-المدربين