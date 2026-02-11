أرتيتا: إقالة توماس فرانك محبطة والنتائج تحسم مصير المدربين

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن حزنه الشديد بسبب إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام.

و قرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي من تدريب الفريق اليوم الأربعاء.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بالأمس الثلاثاء.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "إنه لخبر محزن أن ترى زميلا لك يغادر منصبه ويتوقف عن ممارسة عمله".

وواصل "توماس مدرب قدير وهو إنسان استثنائي أيضا وقد أثبت جدارته في هذا الدوري".

وأردف "​نحن ندرك تماما أن مسؤوليتنا تتجاوز مجرد تقديم الأداء الجيد، ففي نهاية المطاف النتائج هي التي تفرض كلمتها وتحدد مصيرنا".

وأتم "أتمنى له كل التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة أياً كان قراره".

ويستعد أرسنال لمواجهة برينتفورد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "جي تك كوميونيتي" معقل برينتفورد.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة من 17 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.

ويقع برينتفورد في المركز السابع برصيد 39 نقطة من 12 انتصارا و3 تعادلات و10 هزائم.

