خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 18:29

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة الختامية والحاسمة في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف المصري فريق زيسكو على استاد السويس الجديد في الجولة الختامية.

بينما يستضيف الزمالك فريق كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سموحة الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 500 جنيها

وجاءت أسعار التذاكر لمباراة المصري كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

كبار الزوار: 300 جنيها

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط خلف كايزر تشيفز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

وأصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

كيف يتأهل المصري لدور الـ8 في الكونفدرالية؟

الحالة الأولى

فوز المصري على زيسكو مع تعثر الزمالك أمام كايزر يؤهل الفريق البورسعيدي.

الحالة الثانية (الحسابات المعقدة)

فوز المصري بفارق هدف واحد مع فوز الزمالك على كايزر بأي نتيجة، إلا إذا سجل كايزر تشيفز 3 أهداف أو أكثر وخسر بفارق هدف واحد من الزمالك.

مثال على ذلك (فوز الزمالك 4-3 أو فوز الزمالك 5-4) وقتها سيكون على المصري الفوز بفارق أكثر من هدف.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية تقرير تونسي: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب
أخر الأخبار
بيراميدز يعلن استقرار الحالة الصحية لـ الشيبي دقيقة | الدوري المصري
نقل مكان وتعديل وقت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر 7 دقيقة | الكرة المصرية
ثنائية ناصر ماهر أمام إنبي تقود بيراميدز للفوز الأول في الدوري عام 2026 8 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: إقالة توماس فرانك محبطة والنتائج تحسم مصير المدربين 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - بامبو يقود الهجوم ومخلوف يعود لمقاعد البدلاء ضد وادي دجلة 14 دقيقة | الكرة المصرية
السادس على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته على الإسماعيلي بثنائية 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – عودة بيزيرا والجزيري ضد سموحة 17 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523156/خدمة-في-الجول-الزمالك-ضد-كايزر-والمصري-أمام-زيسكو-طرح-تذاكر-الجولة-الحاسمة-بالكونفدرالية