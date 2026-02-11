المغرب يعلن مواجهة الإكوادور وباراجواي في مارس استعدادا لكأس العالم

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن مواجهتين وديتين للمنتخب المغربي في شهر مارس المقبل استعدادا لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي، خوض المغرب مواجهتين أمام الإكوادور وباراجواي.

ويلتقي المغرب أمام الإكوادور يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في تمام الساعة 9:15 حسب التوقيت المغربي.

كما يواجه المغرب منافسه باراجواي يوم الثلاثاء 31 مارس، على ملعب بولار-ديليليس في مدينة لانس الفرنسية، في تمام الساعة 8 مساءً حسب التوقيت المغربي.

ويستعد المغرب لكأس العالم 2026 المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ترتيب مباريات المغرب:

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي