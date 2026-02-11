سيميوني: لا أهتم لغياب راشفورد.. وهذا أكثر ما أقدره في برشلونة فليك

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن بابلو باريوس لا يوجد بديل له.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة غدا الخميس على ملعبه بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غياب راشفورد؟ لا أفكر في غيابات برشلونة، سنلعب دون باريوس وعليّ أن أركز على ما سأفعله وكيف سنبدأ المباراة ونوع المباراة التي سنخوضها".

وواصل "لا يوجد بديل بالتحديد لباريوس لأن لكل لاعب خصائص مختلفة وإصابة جوني تؤلمنا لأنه كان ثابت الأداء".

وتابع "دور المدرب دائما غير مثالي، مباراة بيتيس كانت قريبة من الكمال رغم أن أول 15 دقيقة لم تكن جيدة، نحن نعرف ما الذي يجب أن نقدمه للاعبين من أدوات يحتاجونها، الواقع بالنسبة للمدربين هو العمل على تطوير لاعبينا".

وأكمل "أكثر ما أقدره في برشلونة مع فليك هو الحفاظ على الضغط الخانق وخط الدفاع المتقدم وإقناع لاعبيه باللعب بطريقة محددة، لقد ذكرت بالفعل ثلاثة أشياء".

واستمر "أنا دائما أتحلى بالإيمان ليس فقط لمباراة الغد ولكن في كل شيء، هذه عادة لازمتني طوال فترتي في أتلتيكو مدريد، جماهيرنا كانت تتحلى به أيضا، هذه ثالث مباراة نصف نهائية سنلعبها في كأس الملك ولكن لا توجد طريقة أخرى للوصول للنهائي".

وأضاف "جماهيرنا مهمة جدا، ليست هي الحاسمة في المباراة لأن اللاعبين هم من يحسمون، ولكنهم يعطوننا الطاقة طوال الوقت ويجب أن نحول تلك الطاقة من المدرجات إلى المباراة".

وأتم "ما سيسعدني خلال 180 دقيقة؟ الفوز مثل أي فريق آخر يلعب على ملعبه".

وكان الفريقان قد التقيا في نصف نهائي البطولة خلال الموسم الماضي وحقق برشلونة الفوز.