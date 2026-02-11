سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد

أعرب نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لوست هام، عن خيبة أمله بعد التعادل مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل بعدما قدّم مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء.

وتعادل مانشستر يونايتد مع وست هام بهدف لكل فريق في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، لتتوقف سلسلة انتصارات الشياطين الحمر المتتالية عند 4 مباريات.

وقال نونو في تصريحات عبر بي بي سي: "نشعر بخيبة أمل جميعًا بسبب النهاية. قدمنا مباراة جيدة، اللاعبون عملوا بجد، لكن الفوز لم يكن من نصيبنا".

وأضاف مدرب وست هام "هو تعادل يجلب لنا الحزن، لكن الطريقة التي نافسنا بها كانت جيدة جدًا".

وتابع: "الأمر كان مزيجًا من كل شيء؛ الحالة التي نمر بها والعمل الكبير الذي قدمه اللاعبون، كنا نستحق أكثر بكثير مما حصلنا عليه".

وشدد نونو على فخره بأداء فريقه قائلًا: "يجب أن نكون فخورين، هذه هي الطريقة الصحيحة، ويجب أن ننافس في كل مباراة بهذا الشكل".

وأكمل حديثه: "قلت للاعبين إن علينا الحفاظ على هذه المعايير، وملامحهم تعكس أنهم قاموا بعمل جيد. هم متألمون، والأمر مؤلم بالفعل".

واختتم مدرب وست هام تصريحاته قائلًا: "عندما تنظر إلى المباراة، دائمًا ما تكون اللحظات الأخيرة هي التي تعود إلى ذهنك، تشعر أنك كنت على وشك العبور للنهاية، ثم تتلقى ضربة قوية في المعدة. الأمر مؤلم".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 45 نقطة ليحافظ على المركز الخامس، مستغلا تعثر تشيلسي الذي تعادل أمام ليدز بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها.

أما وست هام فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ18 أول المراكز المؤدية للهبوط.

