روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 13:35

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسشي

أبدى ليام روسينيور، المدير الفني لتشيلسي، إحباطه الشديد بعد التعادل أمام ليدز، مؤكدًا أن فريقه فرّط في فوز كان في المتناول بسبب لحظات فقدان تركيز كلفت الفريق نقطتين.

ونجح ليدز يونايتد في تعطيل مسيرة انتصارات تشيلسي في الدوري الإنجليزي مع مدربه الجديد ليام روسينيور وتعادل معه 2-2 في الجولة 26 من المسابقة.

وتعادل تشيلسي في المباراة التي أقيمت بملعبه ستامفورد بريدج، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري مع مدربه الجديد روسينيور.

وقال روسينيور في تصريحات لشبكة TNT: "لا أريد الحديث عن كرة القدم التي قدمناها. إذا كنا نريد التطور والوصول إلى المكان الذي نطمح له، فعلينا أن نكون في كامل تركيزنا لمدة 90 دقيقة، الأمر بسيط جدًا".

وأضاف مدرب تشيلسي: "أنا محبط للغاية، لأن بعض ما قدمناه من كرة قدم كان ممتازًا. كنا نستحق الخروج بالنقاط الثلاث، لكننا لم نفعل ذلك بسبب لحظتين في المباراة لم نحسن التعامل معهما. لقد أهدينا ليدز نقطة".

وعن هدفي ليدز، قال: "لا أعلم إن كنا بحاجة إلى القيام بالتدخل الذي تسبب في ركلة الجزاء، لكن حتى مع التقدم 2-1 كان يجب أن نهدئ إيقاع المباراة. سواء اعتقدنا أنها لمسة يد أم لا، كنا لا نزال نسيطر على الوضع. يمكنك تشتيت الكرة ثم المطالبة بلمسة يد بعد ذلك. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي كلفتنا ثلاث نقاط اليوم".

وبشأن الجدل حول وجود لمسة يد في بناء هجمة هدف نواه أوكافور، أوضح روسينيور: "في اللحظة نفسها اعتقدت أنها لمسة يد. لم أشاهد اللقطة مجددًا حتى الآن، لكن القاعدة واضحة: إذا كان هناك أي لمس باليد، يجب إلغاء الهدف".

واختتم حديثه قائلًا: "حسب فهمي، إذا وُجدت أي لمسة يد في بناء الهجمة المؤدية للهدف، فيجب إلغاؤه. تقنية الفيديو يجب أن تساعد الحكم في مثل هذه القرارات".

التعادل أوصل تشيلسي إلى النقطة 44 في المركز الرابع بشكل مؤقت، ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ15.

