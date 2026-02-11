كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 13:30

كتب : ذكاء اصطناعي

مايكل كاريك

أعرب مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن رضاه بالخروج بنقطة والتعادل أمام وست هام يونايتد رغم صعوبة المباراة، مؤكدًا أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته هجوميًا، لكنه أظهر شخصية قوية بالعودة في النتيجة.

وتعادل مانشستر يونايتد مع وست هام بهدف لكل فريق في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، لتتوقف سلسلة انتصارات الشياطين الحمر المتتالية عند 4 مباريات.

وقال كاريك عبر بي بي سي: "كانت مباراة صعبة وكنا نتوقع ذلك، لا أعتقد أننا قدمنا أفضل ما لدينا من حيث الحدة والجانب الهجومي، وأحيانًا عليك أن تتعامل مع ما تفرضه عليك المباراة".

وأضاف "أشيد باللاعبين على العودة مرة أخرى، هذه سمة رائعة يجب أن يمتلكها الفريق. هناك إيجابيات يمكن الخروج بها، لا يمكنك الفوز في كل مباراة، وبالتأكيد لم نكن نريد مغادرة الملعب دون نقطة".

وعن تألق سيسكو قال: "الأمر ليس مفاجئًا، هذا ما يمتلكه بنجامين بداخله، هو لاعب خطير داخل وحول منطقة الجزاء، سجل هدفين في غاية الأهمية، أحدهما منحنا نقطة والآخر منحنا الفوز، وأنا سعيد جدًا من أجله".

كما منح كاريك المنافس حقه موضحًا: "يجب أن نُعطي وست هام حقه، دافعوا بشكل جيد وأغلقوا المساحات. نحن افتقدنا للشرارة، لكنني لن أكون قاسيًا على اللاعبين، سنتعلم مما حدث الليلة وسنعود أقوى".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

