إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام

قرر نادي توتنام الإنجليزي إقالة توماس فرانك المدير الفني الدنماركي من تدريب الفريق.

وجاء قرار توتنام بعد خسارة الفريق أمام نيوكاسل 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي وفقا لما كشفته شبكة أخبار "سكاي سبورتس".

وأعلن توتنام عن إقالة توماس فرانك بشكل رسمي.

وتجمد رصيد توتنام بعد هذه الخسارة عند 29 نقطة في المركز الـ16.

حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يتولى الهولندي جوني هايتينجا، المدرب المساعد، القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتشير التقارير إلى أن المفاجأة الكبرى تتمثل في أن إدارة توتنام تضع ماوريسيو بوكيتينو على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة بداية من موسم 2026-2027، حيث تشير التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني منح “الضوء الأخضر” للعودة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم المقبلة.

