"لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام

رفض مانشستر يونايتد الخسارة تحت قيادة مايكل كاريك، بتحقيق تعادل مثير أمام وست هام بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

واكتفى يونايتد بالفوز في 4 مباريات على التوالي منذ تولي مايكل كاريك تدريب الفريق، قبل أن يتعادل اليوم في المباراة الخامسة.

يونايتد حقق الفوز على حساب مانشستر سيتي 2-0، ثم أمام أرسنال المتصدر 3-2، وأمام فولام بنفس النتيجة، ثم تحقيق الفوز الأخير أمام توتنام 2-0.

ونجا المشجع الشهير ليونايتد فرانك إيليت، من قص شعره بعدما قطع عهدا على قص شعره في حالة فوز فريقه في 5 مباريات على التوالي، وهو ما لم يحدث بعد تعادل يونايتد في المباراة الخامسة.

أحرز هدف التقدم لـ وست هام، توماس سوتشيك في الدقيقة 50 بعد متابعة كرة عرضية من بوين.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع نجح بنجامين سيسكو في تسجيل هدف التعادل القاتل بعد عرضية من برايان مبومو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 45 نقطة ليحافظ على المركز الخامس، مستغلا تعثر تشيلسي الذي تعادل أمام ليدز بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها.

أما وست هام فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ18 أول المراكز المؤدية للهبوط.

ويبتعد وست هام عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الـ17 أول المراكز الباقية في الدوري بفارق نقطتين.

ويلتقي نوتينجهام فورست أمام ولفرهامبتون مساء الأربعاء، وفي حالة فوزه سيوسع الفارق أمام وست هام لـ 5 نقاط.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بحماس من أصحاب الأرض وحاول سامرفيل بتسديدة في الدقيقة 13، ولكن تألق لامينس لتتحول الكرة إلى ركنية

وكادت الدقيقة 21 أن تشهد التقدم لمانشستر يونايتد بعد ركنية نفذها برونو فيرناديز ليتابعها لوك شو ولكن وان بيساكا تدخل وأنقذ الكرة على خط المرمى.

وحاول برايان مبومو تهديد مرمى وست هام في الدقيقة 38 بعد اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح وست هام في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق سوتشيك بعد متابعة لكرة عرضية من بوين ليسجلها في الشباك.

ونال ديوجو دالوت بطاقة صفراء في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي على لاعب وست هام.

وسجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة 62 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

أجرى بعدها كاريك تبديلين بخروج ماجواير وكونيا، ونزول يورو وسيسكو بدلا منهما، قبل أن يدفع بزيركزي بدلا من دالوت، ليلعب المباراة بمهاجمين.

ومع الوصول للدقيقة 90، تفنن لاعبو وست هام في إهدار الفرص، الأولى جاءت عن طريق ويلسون في الدقيقة 90 حيث انطلق حتى الدخول لمنطقة الجزاء ولكن تأخر في لعب كرة عرضية ليبعدها البديل يورو إلى ركينة.

حاول بعدها أداما تراوري التسجيل في الدقيقة 90 ولكن الدفاع تدخل مجددا لتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح سيسكو في تسجيل هدف التعادل بعد متابعة عرضية مبومو في الشباك بطريقة رائعة.

مرت الثوان الأخيرة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 1-1.