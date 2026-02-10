ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام

نجح ليدز يونايتد في تعطيل مسيرة انتصارات تشيلسي في الدوري الإنجليزي مع مدربه الجديد ليام روسينيور وتعادل معه 2-2 في الجولة 26 من المسابقة.

وتعادل تشيلسي في المباراة التي أقيمت بملعبه ستامفورد بريدج، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري مع مدربه الجديد روسينيور.

التعادل أوصل تشيلسي إلى النقطة 44 في المركز الرابع بشكل مؤقت، ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ15.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 24 عن طريق جواو بيدرو، وأضاف كول بالمر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

لكن ليدز يونايتد سجل هدفه الأول في الدقيقة 67 من ركلة جزاء نفذها لوكاس نميشا بعد خطأ ضد مويسيس كايسيدو.

وأَضاف نواه أكافور هدف تعادل ليدز في الدقيقة 73 مستغلا خطأ دفاع تشيلسي في إبعاد الكرة.

آخر مسمار في نعش توماس فرانك

في مباراة أخرى أوصل نيوكاسل يونايتد، توماس فرانك مدرب توتنام إلى باب الإقالة من تدريب الفريق وذلك بعدما فاز عليه بهدفين لهدف.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 36 في المركز العاشر، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 29 في المركز الـ16.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذه المباراة كانت الفرصة الأخيرة لتوماس فرانك مع توتنام وإذا لم يفز بها ستتم إقالته من تدريب الفريق.

وهو الخبر الذي أصبح مسألة وقت لإعلانه بشكل رسمي.

في مباراة ثالثة فاز بورنموث على إيفرتون بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 37 في المركز التاسع، بالتساوي مع إيفرتون في النقاط.

