إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق

قرر نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي إيقاف محلل أداء الفريق ماريو ماشا، وذلك بعد اتهامه بتسريب معلومات تتعلق بالفريق.

ويأتي ذلك قبل مواجهة صنداونز ضد مولودية الجزائر الجزائري الذي يتولى تدريبه رولاني موكونيا المدير الفني الأسبق لصندوانز.

وكشفت هيئة إذاعة جنوب إفريقيا SABC أن صنداونز يحقق مع ماشا بسبب مزاعم تفيد بأنه سرب بعض الخطط والتفاصيل التدريبية وكلمات المرور المسؤولة عن الوصول لمنصات البيانات التي يستخدمها الجهاز الفني للفريق.

ويأتي كل ذلك قبل المواجهة المرتقبة لصنداونز مع مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وتعادل صنداونز مع لوبوبو الكونغولي بهدف لمثله في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بالمجموعة، بينما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بعده مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.