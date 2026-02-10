إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

صنداونز

قرر نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي إيقاف محلل أداء الفريق ماريو ماشا، وذلك بعد اتهامه بتسريب معلومات تتعلق بالفريق.

ويأتي ذلك قبل مواجهة صنداونز ضد مولودية الجزائر الجزائري الذي يتولى تدريبه رولاني موكونيا المدير الفني الأسبق لصندوانز.

وكشفت هيئة إذاعة جنوب إفريقيا SABC أن صنداونز يحقق مع ماشا بسبب مزاعم تفيد بأنه سرب بعض الخطط والتفاصيل التدريبية وكلمات المرور المسؤولة عن الوصول لمنصات البيانات التي يستخدمها الجهاز الفني للفريق.

ويأتي كل ذلك قبل المواجهة المرتقبة لصنداونز مع مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وتعادل صنداونز مع لوبوبو الكونغولي بهدف لمثله في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بالمجموعة، بينما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بعده مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

دوري أبطال إفريقيا جنوب إفريقيا صنداونز
نرشح لكم
قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية تقرير تونسي: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب مدرب نيجيريا: أحلم أن أكون أول إفريقي يقود ريال مدريد بسبب التحكيم.. استقالة إدارة الصفاقسي والنادي يهدد بالإنسحاب من الدوري التونسي
أخر الأخبار
دياب: لا يخطر على أي عاقل إلغاء الدوري.. وطلب حسام حسن مشروع 43 ثاتيه | الدوري المصري
إبراهيم حسن: لم نطلب إلغاء الدوري.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور 16 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز 16 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - تواجد حمدي بعد ساعات من انضمامه.. وعودة ماييلي أمام إنبي 44 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد.. جووووول الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(2) ليدز.. جوووول التعادل ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد العودة صباحا من جنوب إفريقيا.. المصري يتدرب مساء لمواجهة دجلة اليوم التالي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523114/إيقاف-محلل-أداء-صندوانز-لتسريب-معلومات-عن-الفريق