انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما يحل وست هام في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق 90+6: جوووووول التعااااادل لمانشستر يونايتد عن طريق سيسكو

ق 90+4: رأسية رائعة من زيركزي تمر بجوار القائم بقليل.

ق 90+2: أداما تراوري ينطلق داخل منطقة جزاء يونايتد ويسدد ولكن الدفاع يتدخل وتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 90: انطلاقة من ويلسون مهاجم وست هام حتى داخل منطقة جزاء يونايتد ليلعب كرة عرضية ولكن تدخل يورو مدافع يونايتد ليبعدها لركنية.

ق 82: تبديل هجومي ليونايتد بنزول زيركزي بدلا من دالوت.

ق 68: تبديلان لمانشستر يونايتد بخروج ماجواير وكونيا، ونزول يورو وسيسكو.

ق 62: جول التعاااادل ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.. الهدف الملغي جاء عن طريق كاسيميرو برأسية بعد متابعة كرة ماينو.

ق 57: بطاقة صفراء من نصيب ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد نتيجة تدخل قوي على لاعب وست هام.

ق 50: جوووووول الأول لـ وست هام عن طريق سوتشيك بعد متابعة لكرة عرضية من بوين ليسجلها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: محاولة عن طريق برايان مبومو لاعب مانشستر يونايتد لاختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

ق 21: ركنية لصالح مانشستر نفذها برونو فيرناديز ليتابعها لوك شو ولكن وان بيساكا تدخل وأنقذ الكرة على خط المرمى

ق 13: لامينس حارس يونايتد يتصدى لتسديدة سامرفيل لاعب وست هام لتتحول الكرة إلى ركنية.

بداية المباراة