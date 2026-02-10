انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(1) مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

وست هام أمام مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما يحل وست هام في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات أمام وست هام.. ومبومو يقود الهجوم ذا تايمز: مانشستر يونايتد يقرر إلغاء فكرة جولة الشرق الأوسط والحصول على راحة برونو فيرنانديز يكشف أسباب انتفاضة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك

لمتابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة إضغط هنا

------------------

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق 90+6: جوووووول التعااااادل لمانشستر يونايتد عن طريق سيسكو

ق 90+4: رأسية رائعة من زيركزي تمر بجوار القائم بقليل.

ق 90+2: أداما تراوري ينطلق داخل منطقة جزاء يونايتد ويسدد ولكن الدفاع يتدخل وتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 90: انطلاقة من ويلسون مهاجم وست هام حتى داخل منطقة جزاء يونايتد ليلعب كرة عرضية ولكن تدخل يورو مدافع يونايتد ليبعدها لركنية.

ق 82: تبديل هجومي ليونايتد بنزول زيركزي بدلا من دالوت.

ق 68: تبديلان لمانشستر يونايتد بخروج ماجواير وكونيا، ونزول يورو وسيسكو.

ق 62: جول التعاااادل ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.. الهدف الملغي جاء عن طريق كاسيميرو برأسية بعد متابعة كرة ماينو.

ق 57: بطاقة صفراء من نصيب ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد نتيجة تدخل قوي على لاعب وست هام.

ق 50: جوووووول الأول لـ وست هام عن طريق سوتشيك بعد متابعة لكرة عرضية من بوين ليسجلها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: محاولة عن طريق برايان مبومو لاعب مانشستر يونايتد لاختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

ق 21: ركنية لصالح مانشستر نفذها برونو فيرناديز ليتابعها لوك شو ولكن وان بيساكا تدخل وأنقذ الكرة على خط المرمى

ق 13: لامينس حارس يونايتد يتصدى لتسديدة سامرفيل لاعب وست هام لتتحول الكرة إلى ركنية.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد وست هام
نرشح لكم
"لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(2) ليدز.. تعادل للبلوز تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات أمام وست هام.. ومبومو يقود الهجوم جلاسنر: ماتيتا لا يحتاج إلى جراحة.. وسيقدم أفضل ما لديه عند العودة مؤتمر جوارديولا عن – فارق غير كبير مع أرسنال.. وحجم دوناروما المنقذ مؤتمر سلوت: أخوض الموسم الأصعب في مسيرتي.. وليفربول يعاني من سوء الحظ ذا تايمز: مانشستر يونايتد يقرر إلغاء فكرة جولة الشرق الأوسط والحصول على راحة
أخر الأخبار
"لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود وفا حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي.. ومعروف للزمالك وسموحة ساعة | الدوري المصري
ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - فوز الأهلي وسبورتنج في دوري السيدات ساعة | كرة سلة
دياب: لا يخطر على أي عاقل إلغاء الدوري.. وطلب حسام حسن مشروع ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: لم نطلب إلغاء الدوري.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور 2 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - تواجد حمدي بعد ساعات من انضمامه.. وعودة ماييلي أمام إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523113/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-وست-هام-1-1-مانشستر-يونايتد