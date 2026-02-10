مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(0) ليدز.. جووووول بالمر والثاني

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 21:33

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي.

ق 58: جوووول بالمر والثاني

ق 56: ركلة جزاء لجواو بيدرو

ق 24: جووووول جواو بيدرو والأول

انطلاق المباراة

