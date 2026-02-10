مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(0) ليدز.. جووووول بالمر والثاني
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 21:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي.
ق 58: جوووول بالمر والثاني
ق 56: ركلة جزاء لجواو بيدرو
ق 24: جووووول جواو بيدرو والأول
انطلاق المباراة
