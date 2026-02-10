انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(2) ليدز.. تعادل للبلوز

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 21:33

كتب : FilGoal

كول بالمر لاعب تشيلسي

نهاية المباراة بالتعادل

ق 74: جوووووووول التعادل

ق 67: جووووووول الأول

ق 66: ركلة جزاء على تشيلسي

ق 58: جوووول بالمر والثاني

ق 56: ركلة جزاء لجواو بيدرو

ق 24: جووووول جواو بيدرو والأول

انطلاق المباراة

