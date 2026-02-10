تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات أمام وست هام.. ومبومو يقود الهجوم

أعلن مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل الفريق لمواجهة وست هام، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفا على وست هام العاشرة والربع مساءً على ملعب لندن الأولمبي.

واختار كاريك الحفاظ على نفس التشكيل الذي خاض به المواجهة السابقة أمام توتنام هوتسبير.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شو

الوسط: كوبي ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز

الهجوم: أماد ديالو - ماتيوس كونيا - برايان مبومو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما يحل وست هام في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

يونايتد حقق الفوز على حساب مانشستر سيتي 2-0، ثم أمام أرسنال المتصدر 3-2، وأمام فولام بنفس النتيجة، ثم تحقيق الفوز الأخير أمام توتنام 2-0.