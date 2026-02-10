تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي

رفض الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تدريب فريق الترجي التونسي في الفترة المقبلة.

وذكر موقع "الصريح" التونسي أن ديسابر رفض مقترح نادي الترجي بتولي تدريبه في الفترة المقبلة، خلفا لـ ماهر الكنزاري الذي رحل من منصبه قبل أيام.

وتمسك ديسابر بالاستمرار مع منتخب الكونغو في الفترة المقبلة، خاصة أنه سيلعب الملحق المؤهل لكأس العالم.

في الإطار ذاته استبعد الترجي المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من المرشحين لتدريبه، رافضا فكرة تدريبه للفريق نظرا لطلباته المالية الكبيرة.

وأعلن نادي الترجي التونسي رحيل مدربه ماهر الكنزاري بشكل رسمي.

وجاء قرار الترجي بإقالة ماهر الكنزاري بعد خسارة الفريق من الملعب المالي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الترجي أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال أيام.

وفاز ستاد مالي على الترجي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في مالي.

وضمن ستاد مالي التأهل في الصدارة بعدما وصل للنقطة 11.

بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثالث.

ويظل سيمبا التنزاني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

