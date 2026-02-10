جلاسنر: ماتيتا لا يحتاج إلى جراحة.. وسيقدم أفضل ما لديه عند العودة

أثنى أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس، على مهاجمه الفرنسي فيليب ماتيتا.

وقال جلاسنر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي: "ماتيتا باق في كريستال بالاس حتى الصيف المقبل على الأقل، من المهم بالنسبة له أن الأمر أصبح واضحا أنه باق مع الفريق."

وكان ماتيتا قد أبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته في الرحيل خلال يناير، في ظل مفاوضات جارية مع ميلان، قبل أن تتعقد الأمور بسبب مخاوف طبية تتعلق بركبته.

وخضع اللاعب لفحوصات إضافية في لندن، الأمر الذي دفع النادي الإيطالي إلى التراجع عن إتمام الصفقة الخاصة بالمهاجم البالغ من العمر 28 عامًا.

وتردد اسم يوفنتوس كخيار محتمل في الساعات الأخيرة من الانتقالات، إلا أن تقارير سكاي سبورتس نيوز أكدت أن “السيدة العجوز” لم تكن قريبة فعليًا من التعاقد مع الدولي الفرنسي، ليبقى ماتيتا في صفوف بالاس حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

وتحدث جلاسنر عن تفاصيل إصابة مهاجم الفريق "ماتيتا ليس بحاجة إلى جراحة، ومن الواضح ما يحتاج لفعله في الأسبوع المقبلين، أنا مقتنع بنسبة 100 % إنه سيقدم أفضل ما لديه عندما يرتدي قميص الفريق."

وأتم "ماتيتا بحاجة للدعم وأنا متأكد من أن جماهيرنا ستدعمه بأفضل طريقة، إنهم يقدرون ما قدمه للفريق."

ويلتقي كريستال بالاس أمام بيرنلي التاسعة والنصف مساء الأربعاء، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة.