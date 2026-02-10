مؤتمر جوارديولا عن – فارق غير كبير مع أرسنال.. وحجم دوناروما المنقذ

"الفارق ليس ضخما لكن بالنظر لما يفعله أرسنال فست نقاط فارق كبير" هكذا علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ50 نقطة بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قبل ملاقاة فولام غدا الأربعاء في الجولة 26 في ملعب الاتحاد قائلا: " الفارق ليس ضخما لكن بالنظر لما يفعله أرسنال فست نقاط فارق كبير، في كل مرة في الشهر أو الأسابيع الأخيرة وأثناء الحوار التليفزيوني إن خسرنا ستخسر كل شيء وستختفي من على الأرض".

أما عن ملاقاة فولام فقال المدرب الإسباني: "لديهم إمكانيات مميزة والسرعة الهجومية والدفاعية، هو فريق جيد ولديه مدرب من بين أفضل من واجهتم، وهو ماركو سيلفا".

وعن تصدي جيانلويجي دوناروما الرائع ضد ليفربول لتسديدة أليكسيس ماك أليستر في المباراة السابقة قال: "لقد قلت إنها هدف".

واستدرك "لكن أحيانا يمنحك والداك بنية جسدية ضخمة تمكنك من القيام بذلك التصدى".

وأتم "أعتقد إنه يمكنك التصدي لتلك الكرة لأنك ضخم أو لأنك لديك السرعة والطاقة اللازمة للقفز، كانت لقطة جيدة".