مؤتمر سلوت: أخوض الموسم الأصعب في مسيرتي.. وليفربول يعاني من سوء الحظ

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول، أن الموسم الحالي التدريبي له هو الموسم الأصعب في مسيرته.

وقال سلوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة سندرلاند: "هذا الموسم هو الأصعب على الإطلاق في مسيرتي، ففي جميع المواسم السابقة التي دربتُ فيها، كانت النتائج إيجابية فقط، ولا أظن أنني خسرت مباراتين متتاليتين قط. إنه استثناء بالنسبة لي هذا الموسم، وكذلك بالنسبة للاعبين".

ويحل ليفربول ضيفا على سندرلاند العاشرة والربع مساء الأربعاء، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يلاحقه سندرلاند برصيد 36 نقطة في المركز التاسع.

وعن موقف الظهير الأيمن في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وغياب دومينيك سوبوسلاي: "أتوقع أن يتدرب معنا جو جوميز اليوم لأول مرة، إذا لم يكن جاهزا للعب أساسيا فسنفقد 4 لاعبين شغلوا هذا المركز، لكن كوريتس جونز وإندو لعبا في هذا المركز هذا الموسم، لقد لعبنا بـ 6 لاعبين مختلفين هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن."

ونال سوبوسلاي بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الضيوف 2-1.

وأثنى سلوت على منافسه سندرلاند "أعتقد أن هناك فرقًا تقدم موسمًا ممتازًا، آرسنال بالتأكيد، وأستون فيلا، وبرينتفورد كذلك. لكن سندرلاند يقدم أداءً مبهرًا أيضًا، وهذا إنجازٌ بلا شك، من الرائع أن تُقدّم أداءً جيدًا بعد صعودك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز."

وتحدث مدرب ليفربول عن سوء الحظ الذي يواجهه هذا الموسم "أستطيع أن أقول إننا لم نكن محظوظين، وهذا صحيح بالتأكيد، هل هذا سوء حظ أم جزء من طبيعتنا؟ هذا شيء يمكننا اكتشافه في الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة."

وأكمل "حتى لو تعاقدنا مع لاعب ولم يكن يلعب معنا فإنه يُصاب، ولكن في اللحظة التي تشعر فيها أن كل شيء سوء حظ، فإنه يُصيبك أيضًا، لذلك يجب أن نتجنبه قدر الإمكان ونركز فقط على الأداء. نركز على ما يمكننا فعله لتحسينه."

وأضاف "عدد المرات التي استقبلنا فيها أهدافاً متأخرة في الوقت الإضافي يفوق بكثير المعتاد، فهل هو سوء حظ أم أننا نتحمل اللوم؟"

وتابع "لقد جربت أشياءً مختلفة كثيرة، أجريت تبديلات دفاعية ودخلت الكرة المرمى، واستمررت في إشراك نفس اللاعبين ودخلت الكرة المرمى، لذلك جربنا الكثير."

وتحدث عن فرص منافسة فريقه على التأهل لدوري أبطال أوروبا "علينا أن نكون قريبين من الكمال، ونحقق انتصارات كثيرة، وهذا ما لم نفعله هذا الموسم ولذلك يجب علينا التحسن، الفوارق ضئيلة للغاية بالفعل، لأنه قبل سبع دقائق من نهاية المباراة كنا متأخرين بخمس نقاط عن السيتي، وبعد خمس دقائق كنا متأخرين بـ 11 نقطة."

وأتم ردا على سؤال، هل التأهل لدوري الأبطال يجعل الموسم مقبولا لك؟ "نعم، وإذا لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، فلن يكون الموسم مقبولاً."