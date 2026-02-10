ذا تايمز: مانشستر يونايتد يقرر إلغاء فكرة جولة الشرق الأوسط والحصول على راحة

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 14:56

قرر نادي مانشستر يونايتد التراجع عن فكرة خوض جولة في الشرق الأوسط وتحديدا بالسعودية.

وكان يبحث مانشستر يونايتد استغلال خروجه المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لإقامة مباريات ودية في منتصف الموسم، في محاولة لتعويض الخسائر المالية التي تعرض لها الفريق هذا الموسم.

وكشفت صحيفة ذا تايمز أن إدارة مانشستر يونايتد فضلت حصول الفريق على راحة قصيرة خلال التوقف.

ومنح كاريك الأولوية لتعافي اللاعبين والاستعداد للفترة المقبلة عن إقامة معسكر تدريبي خارجي.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية في وقت سابق أن يونايتد قد يجني نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من جولة ودية محتملة في السعودية، مستفيدا من وجود فترات فراغ في جدول المباريات خلال شهري فبراير ومارس.

وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد، بقيادة مايكل كاريك، أجرى مناقشات مع مسؤولي هيئة الترفيه السعودية حول إمكانية زيارة الفريق للمنطقة، مع طرح فكرة المشاركة في كأس موسم الرياض، التي قد تشهد مواجهة محتملة أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أو الهلال.

وودع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث بعد الخسارة أمام برايتون، ليخرج من البطولتين المحليتين في أقرب مرحلة ممكنة لأول مرة منذ موسم 1981-1982.

ويعاني النادي من فجوة مالية بعد استضافة 10 مباريات أقل على ملعب أولد ترافورد مقارنة بالموسم الماضي، حيث كان يحقق نحو 5.3 مليون جنيه إسترليني من كل مباراة، بعدما جمع 160.3 مليون جنيه كإيرادات يوم المباراة الموسم الماضي.

وأدى الخروج المبكر إلى تقليص عدد مباريات يونايتد هذا الموسم إلى 40 مباراة فقط، وهو أقل عدد يخوضه الفريق خلال 111 عاما، مع تبقي 17 مباراة فقط حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك في ظل غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية هذا الموسم، بعدما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنام في مايو الماضي، قبل إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر.

