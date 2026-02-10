مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

يقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من اتخاذ قراره النهائي بشأن موعد إقامة قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتختتم منافسات مرحلة المجموعات يوم الأحد المقبل بالبطولتين.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "يوم 17 فبراير الجاري الأقرب لإقامة قرعة الأدوار الإقصائية ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

واختتم المصدر تصريحاته "ننتظر تحديد مكان القرعة من أجل الإعلان بشكل رسمي".

وحسم فريقا الأهلي وبيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يتنافس فريقا الزمالك والمصري على بطاقتي التأهل في الكونفدرالية حتى الجولة الأخيرة.

وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط خلف كايزر تشيفز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

كيف يتأهل المصري لدور الـ8 في الكونفدرالية؟

الحالة الأولى

فوز المصري على زيسكو مع تعثر الزمالك أمام كايزر يؤهل الفريق البورسعيدي.

الحالة الثانية (الحسابات المعقدة)

فوز المصري بفارق هدف واحد مع فوز الزمالك على كايزر بأي نتيجة، إلا إذا سجل كايزر تشيفز 3 أهداف أو أكثر وخسر بفارق هدف واحد من الزمالك.

مثال على ذلك (فوز الزمالك 4-3 أو فوز الزمالك 5-4) وقتها سيكون على المصري الفوز بفارق أكثر من هدف.

