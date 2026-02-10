تقرير تونسي: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون

دخل نادي الترجي التونسي في مفاوضات مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريقي الأهلي والزمالك.

وأعلن نادي الترجي رحيل مدربه ماهر الكنزاري بشكل رسمي.

وجاء قرار الترجي بإقالة ماهر الكنزاري بعد خسارة الفريق من الملعب المالي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت موقع نسمة سبورت التونسي عن قدوم وكيل باتريس كارتيرون إلى تونس لبدء مفاوضاته مع رئيس الترجي.

وأقيل باتريس كارتيرون من تدريب أم صلال القطري الشهر الماضي.

وسبق لكارتيرون قيادة كل من مازيمبي ووادي دجلة والأهلي والزمالك والرجاء ومنتخب مالي والنصر والاتفاق السعوديين.

وفاز استاد مالي على الترجي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في مالي.

وضمن استاد مالي التأهل في الصدارة بعدما وصل للنقطة 11.

بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثالث.

ويظل سيمبا التنزاني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.