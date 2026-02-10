كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي

كشف أسطورة التدريب الإيطالية فابيو كابيلو عن الفريق الأقرب إلى قلبه.

وقال كابيلو عبر قناة أون سبورت 2: "جئت إلى مصر للمرة الأخيرة في 2002 عندما لعبنا مع روما بالقاهرة وكحال كل الأمم هناك تطور، والشيء الذي يعجبني هو أنك تتنفس العبقة القديمة والتاريخ القديم وهذا أجمل شيء يمكن للمرء أن يفعله".

وواصل "الفريق الأقرب إلى قلبي هو ميلان، هو من صنعني وكلاعب يوفنتوس الذي فزت معه بأكبر قدر وكمدرب الفريق أثار مشاعري أكثر هو ريال مدريد ولكن ميلان كان فريقي الأخير الذي لعبه له وفزن بآخر دوري للوصول لعدد معين من ألقاب الدوري".

وتابع "في فترتي الثانية مع ريال مدريد كنا نبتعد بفارق 9 نقاط عن برشلونة وقام الرئيس بالتعاقد معي وقال هذا المدرب سنقوم بإقالته في نهاية العام ولم يكن يتوقع أننا سنعوض فارق التسع نقاط مع برشلونة وفي النهاية فزنا بالدوري ولكنه كان قد قرر رحيلي بالفعل وانتهت قصتي مع ريال مدريد".

وأكمل "لكي أستطيع تحقيق تلك النتيجة كان علي أن أطل من الرئيس الاستغناء عن رونالدو، لقد استبعدته لأنه كان الشخص الذي يفكك الفريق، كان قائدا سلبيا للمجموعة ولم تكن لديه رغبة في العمل أو التدريب وكان يقيم حفلات كبيرة كل ليلة".

وكشف "ريال مدريد ناد يفكر دائما بمنطق العظمة، إنه فريق يتخذ فيه الرئيس القرارات بمفرده والرئيس يشعر بارتباط وتدخل كبيرين، لقد تعاقد مع مبابي لأنه يعتقد أنه سيحصل على أفضل مهاجم موجود في العالم للمستقبل بأكمله، لكن كما يحدث دائما، عندما لا تأتي النتائج أو لا يحد ما يتوقعه يدفع المدرب الثمن، كارلو أنشيلوتي الذي أثبت أنه أفضل مدرب في العالم دفع الثمن هو الآخر لأن الرئيس في تلك الحظة أعتقد أن هناك حاجة لتغيير شيء ما".

وتابع "رونالدو البرازيلي كان قريبا من اللاعبين العظماء، أما كريستيانو رونالدو فلا، لأن كريستيانو مسدد بارع للكرة وهداف عظيم لكنه لا يمتلك المهارة الفني التي يمتكلها هؤلاء اللاعبون، وتلك العبقيرة التي يتمتع بها مارادونا وميسي ورونالدو الظاهرة، كريستيانو رياضي مذهل وهداف كبير ولكن أرى أن جودتهم الفنية تتفوق عليه بوضوع، نحن لا ننتقص من قدر رونالدو فهو لاعب رائع للغاية وكنت سأكون سعيدا لو لعب في فريقي لقدراته التهديفية لكن لا يمكن وضعه في مرتبة هؤلاء".

وشدد "لقد اكتشفت ميسي في مباراة ودية بين يوفنتوس وبرشلونة وكان رايكارد هو مدرب برشلونة حينها، عندما رأيت قائمة اللاعبين سألت من ميسي هذا؟ قيل لي إنه شاب من الأكاديمية وبعد مرور 20 دقيقة من بداية المباراة ذهبت إلى رايكارد الذي كان لاعبا عندي وطلبت إعارته لي لمدة عالم لأنه لم يكن مسجلا في القائمة ثم قاموا ببعض الإجراءات القانونية ليجدوا له قريبا أوروبيا وفي نهاية تلك المباراة لقت في المؤتمر الصحفي اليوم شهدت ولادة عبقري وهذا موثق تاريخيا".

وأضاف "لقد رأيت محمد صلاح يتطور في فيورنتينا وروما ثم ليفربول، لقد كان نموا تصاعديات وأنا أرى في صلاح حاليا عدم الثقة من أرني سلوت الذي يضعه موضع تساؤول ويريد تجربة شيء مختلف مع كل هؤلاء الشباب الذين تعاقدوا معهم والذين يجب دمجهم وصلاح الذي شعر دائما بأنه مهم جدا الآن لا يشعر بالثقة الحقيقية وبالأهمية من جانب المدرب، لكن أعتقد أنه لا يزال اللاعب الذي يصنع الفارق فلا أرى أي لاب في ليفربول يمكنه تقديم شيء أكثر مما قدمه هو".

وأتم " هناك لحظات مختلفة، هناك تطور لكرة القدم؛ كانت هناك كرة قدم أياكس، ثم كرة قدم ساكي، ثم كرة قدم غوارديولا. ثلاث خطوات، خطوة كل 20 عاماً. والآن نحن بانتظار الخطوة القادمة".

وسبق لكابيلو قيادة العديد من الفرق خلال مسيرته وأبرزها روما ويوفنتوس وميلان وريال مدريد.