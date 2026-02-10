موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي

تنطلق منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.

الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق نيوكاسل في التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة 26.

وفي نفس التوقيت يحل بورنموث ضيفا على إيفرتون.

بينما تشيلسي يستضيف ليدز يونايتد في التاسعة والنصف مساء على ستامفورد بريدج.

وأخيرا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في العاشرة والربع مساء.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف اتحاد جدة فريق الغرافة ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وتقام المباراة في الثامنة والربع مساء.

