تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب

يدرس مانشستر يونايتد التحرك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني روكو ريتز، في إطار خطة إعادة بناء خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد.

اللاعب الألماني البالغ من العمر 23 عامًا شارك في 24 مباراة مع مونشنجلادباخ هذا الموسم، وقدم تمريرتين حاسمتين، فيما خاض إجمالًا 93 مباراة بقميص النادي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى. ورغم عدم خوضه أي مباراة دولية حتى الآن، إلا أنه تواجد في معسكر منتخب ألمانيا قبل يورو 2024، وقد يفتح له تألقه في النصف الثاني من موسم 2025-2026 الباب للمنافسة على الانضمام لقائمة كأس العالم 2026.

وبحسب موقع "سبورتس مول"، فإن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو، ما يعادل نحو 35 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ريتز خلال الصيف.

ويُنظر داخل النادي الإنجليزي إلى اللاعب على أنه خيار مناسب للدوري الإنجليزي بفضل شدته البدنية وقدرته العالية على الضغط، مع اعتباره بديلًا مباشرًا محتملًا للبرازيلي كاسيميرو.

لكن مهمة يونايتد لن تكون سهلة، في ظل اهتمام أندية أخرى بخدمات اللاعب، حيث يرغب كل من بوروسيا دورتموند ولايبزيج في الإبقاء عليه داخل ألمانيا، إلى جانب متابعة عدد من كبار أندية أوروبا لوضعه.

ورغم تمسك مونشنجلادباخ بريتز، فإن عرضًا في حدود 40 مليون يورو قد يكون من الصعب رفضه.

ريتز تدرج في صفوف الناشئين بمونشنجلادباخ وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2020، كما خاض تجربتي إعارة مع سانت ترويدن البلجيكي.

وفي المقابل، يستعد مانشستر يونايتد لإجراء تغييرات واسعة في خط الوسط، مع تأكد رحيل كاسيميرو بنهاية عقده في يونيو المقبل، واحتمالية مغادرة مانويل أوجارتي، في وقت بات فيه كوبي ماينو قريبًا من توقيع عقد طويل الأمد بعد تغير موقفه منذ رحيل روبن أموريم عن تدريب الفريق.

كما لا يستبعد النادي سيناريو رحيل برونو فيرنانديز مستقبلًا، في ظل تقارير تشير إلى أن قائد الفريق قد يفكر جديًا في مغادرة أولد ترافورد بعد كأس العالم 2026، وهو ما يفرض على الإدارة التحرك مبكرًا لتأمين بدائل قادرة على الحفاظ على توازن الفريق في وسط الملعب.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com