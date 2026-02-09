تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 22:42

بدأ مستقبل الهولندي أرني سلوت مع ليفربول يدخل دائرة التقييم الجاد داخل أروقة النادي، في ظل تراجع النتائج محليًا واحتمالية الفشل في تحقيق هدف أساسي خلال الموسم الجاري، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد، ليتسع الفارق في سباق المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 39 نقطة من 25 مباراة، متأخرًا بخمس نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وحقق ليفربول 6 انتصارات فقط في آخر 20 مباراة بالدوري، مقابل ستة تعادلات وثماني هزائم، في سلسلة نتائج أثارت القلق داخل النادي وبين جماهيره.

وبات ليفربول بحاجة إلى الفوز في ما لا يقل عن 10 مباريات من أصل 13 متبقية، من أجل ضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن التراجع الحاد في المستوى والنتائج جاء صادمًا، خاصة بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 تحت قيادة سلوت.

وبحسب ما أفاد به موقع “Football Insider”، فإن إدارة ليفربول قررت منح سلوت الفرصة حتى نهاية الموسم، لكنها ستعيد تقييم مستقبله بشكل كامل حال الفشل في حجز مقعد بدوري الأبطال. ورغم التتويج باللقب في موسمه الأول، فإن الغياب عن البطولة القارية الأهم سيمثل ضربة مالية قوية للنادي، خصوصًا بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ما يجعل إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل الحد الأدنى من التوقعات.

ويواجه سلوت ضغوطًا متزايدة من جانب الجماهير، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة ستتحرك مبكرًا في حال استمرار نزيف النقاط خلال الأسابيع المقبلة. وعلى الرغم من نجاح ليفربول في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، فإن الأداء المتذبذب في الدوري لا يزال مصدر قلق رئيسي.

وفي حال قرر ليفربول تغيير مدربه، فإن تشابي ألونسو يبرز كخيار محتمل، خاصة بعد رحيله عن ريال مدريد، في ظل تقارير تشير إلى استعداده لخوض تجربة تدريبية جديدة في أنفيلد إذا سنحت الفرصة.

