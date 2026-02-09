نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 22:31

كتب : ذكاء اصطناعي

ليوناردو تروسارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

تلقى أرسنال أخبارا جديدة فيما يخص الحالة البدنية للبلجيكي لياندرو تروسارد، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض تروسارد لإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال الماضية أمام سندرلاند، وذلك بعد صناعته لهدف التقدم، حيث شعر بآلام في ساقه واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 89، لكنه تمكن من الخروج سيرًا على قدميه، ليشارك كريستيان نورجارد بدلًا منه.

وبحسب التقارير، فإن المشكلة تبدو في عضلة السمانة، على أن يخضع اللاعب للمراقبة خلال الساعات المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته في رحلة برينتفورد المقررة مساء الخميس.

أخبار متعلقة:
مدرب نيجيريا: أحلم أن أكون أول إفريقي يقود ريال مدريد تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش بسبب التحكيم.. استقالة إدارة الصفاقسي والنادي يهدد بالإنسحاب من الدوري التونسي

وحتى صباح اليوم، لم يصدر أي بيان رسمي من النادي أو من المدرب ميكيل أرتيتا حول نتائج الفحوصات أو مدة الغياب المحتملة، كما لم يتم التطرق لإصابة اللاعب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وتسود حالة من التفاؤل داخل أروقة أرسنال بأن تكون الإصابة طفيفة، ما قد يسمح بعودة تروسارد سريعًا، خاصة في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وإنهاء غياب دام 22 عامًا عن منصة التتويج.

ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه أرسنال من عدة مشاكل بدنية لدى عناصر مؤثرة، علمًا بأن تروسارد يعد أحد الركائز الهجومية هذا الموسم، بعدما ساهم بـ7 أهداف و8 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر عقب الانتهاء من التقييم الطبي، لتحديد ما إذا كان خروجه أمام سندرلاند إجراءً احترازيًا فقط، أم أنه سيغيب لفترة قصيرة عن الملاعب، في مرحلة حاسمة من الموسم المزدحم بالمباريات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال الدوري الإنجليزي تروسارد
نرشح لكم
تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش تقرير: مباراة نيوكاسل قد تكون الأخيرة لـ توماس فرانك مع توتنام اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد ليفربول يعلن إيقاف سوبوسلاي لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal ساعة | كرة سلة
المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع 2 ساعة | الكرة المصرية
سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب 2 ساعة | الكرة المصرية
القائم بأعمال رئاسة برشلونة: أحترم جميع المرشحين.. وأرغب في إسعاد الجماهير 3 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523069/نبأ-سار-لـ-أرسنال-إصابة-تروسارد-ليست-مقلقة