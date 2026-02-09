نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة

تلقى أرسنال أخبارا جديدة فيما يخص الحالة البدنية للبلجيكي لياندرو تروسارد، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض تروسارد لإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال الماضية أمام سندرلاند، وذلك بعد صناعته لهدف التقدم، حيث شعر بآلام في ساقه واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 89، لكنه تمكن من الخروج سيرًا على قدميه، ليشارك كريستيان نورجارد بدلًا منه.

وبحسب التقارير، فإن المشكلة تبدو في عضلة السمانة، على أن يخضع اللاعب للمراقبة خلال الساعات المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته في رحلة برينتفورد المقررة مساء الخميس.

وحتى صباح اليوم، لم يصدر أي بيان رسمي من النادي أو من المدرب ميكيل أرتيتا حول نتائج الفحوصات أو مدة الغياب المحتملة، كما لم يتم التطرق لإصابة اللاعب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وتسود حالة من التفاؤل داخل أروقة أرسنال بأن تكون الإصابة طفيفة، ما قد يسمح بعودة تروسارد سريعًا، خاصة في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وإنهاء غياب دام 22 عامًا عن منصة التتويج.

ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه أرسنال من عدة مشاكل بدنية لدى عناصر مؤثرة، علمًا بأن تروسارد يعد أحد الركائز الهجومية هذا الموسم، بعدما ساهم بـ7 أهداف و8 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر عقب الانتهاء من التقييم الطبي، لتحديد ما إذا كان خروجه أمام سندرلاند إجراءً احترازيًا فقط، أم أنه سيغيب لفترة قصيرة عن الملاعب، في مرحلة حاسمة من الموسم المزدحم بالمباريات.

