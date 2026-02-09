تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش

يخطط نادي توتنام هوتسبير لإبرام صفقة وصفَتها التقارير بـ”المدوية” خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتزامن مع اقتراب تغييرات جذرية داخل النادي على مستوى الجهاز الفني.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن توتنام يضع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم ميلان الإيطالي، ضمن أهدافه الرئيسية استعدادًا لموسم 2026-2027، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 48 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب توماس فرانك من الإقالة، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 16 مباراة بالدوري، ليجد الفريق نفسه في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ست نقاط فقط عن وست هام صاحب المركز الثامن عشر.

وفي الوقت نفسه، تتحرك إدارة سبيرز نحو استعادة ماوريسيو بوكيتينو عقب نهاية كأس العالم المقبلة، حيث تشير التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني متحمس للعودة إلى شمال لندن، وهو ما يفسر الاهتمام بلاعب يُعد من المفضلين لديه.

وأكد التقرير أن توتنام بدأ بالفعل التخطيط للميركاتو الصيفي، بافتراض استمرار الفريق في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن بوليسيتش قدم موسمًا مميزًا مع ميلان، ساهم خلاله في 10 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري الإيطالي.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب الأمريكي على توتنام فقط، إذ يراقبه أيضًا مانشستر يونايتد وأرسنال، إلا أن السبيرز يدرسون ضمه لدعم الأطراف الهجومية، رغم مشاركته هذا الموسم مع ميلان في أدوار أقرب للمهاجم الوهمي أو المهاجم الثاني.

ورغم أهميته داخل «سان سيرو»، ترى التقارير أن ميلان لا يمانع بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حال وصول عرض مناسب، خاصة مع إعادة هيكلة محتملة للفريق بنهاية الموسم.

وكان بوكيتينو قد تابع بوليسيتش عن قرب منذ توليه تدريب منتخب الولايات المتحدة في 2024، وسبق أن وصفه بأنه أفضل لاعب أمريكي، ما يعزز احتمالات لعب المدرب الأرجنتيني دورًا حاسمًا في إتمام الصفقة حال عودته لتوتنام.

ويمتلك بوليسيتش خبرات واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أربعة مواسم قضاها مع تشيلسي، توج خلالها بثلاثة ألقاب كبرى، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لرفع الجودة الفنية وتوجيه اللاعبين الشباب داخل صفوف السبيرز، وعلى رأسهم ويلسون أودوبير.

