تقرير: مباراة نيوكاسل قد تكون الأخيرة لـ توماس فرانك مع توتنام

اقترب نادي توتنام هوتسبير من اتخاذ قرار إقالة مدربه توماس فرانك، بعد موسم كارثي جديد للفريق في الدوري الإنجليزي، رغم التتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

سبيرز كانوا يطمحون للابتعاد عن مناطق الخطر عقب إنهاء موسم 2024-2025 في المركز السابع عشر، لكن المعاناة تواصلت هذا الموسم، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 10 مباريات، وانتصارين فقط في آخر 16 مواجهة بجميع المسابقات، كان آخرها الخسارة 0-2 أمام مانشستر يونايتد يوم السبت.

وتراجع توتنام إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مستفيدًا جزئيًا من تحسن نتائج وست هام يونايتد، ليجد نفسه بشكل غير متوقع في صراع البقاء.

وبحسب تقرير لموقع “TEAMtalk”، فإن مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة على ملعب توتنام، مساء الثلاثاء، قد تكون الأخيرة لتوماس فرانك على رأس القيادة الفنية، في حال تعرض الفريق لهزيمة جديدة أمام فريق إيدي هاو.

وأشار التقرير إلى أن وضع المدرب الدنماركي وصل إلى “نقطة الانفجار”، خاصة أن آخر فوز لتوتنام في الدوري يعود إلى ما قبل نهاية العام الماضي أمام كريستال بالاس.

ومنذ توليه المسؤولية، حقق فرانك الفوز في 13 مباراة فقط من أصل 37 مواجهة رسمية، ليصبح في مرمى انتقادات جماهير النادي، بعدما تحوّل من مدرب منقذ إلى “كبش فداء” داخل ملعب توتنام هوتسبير.

وفي حال إقالة المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، من المتوقع أن يتولى الهولندي جوني هايتينجا، المدرب المساعد، القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

المفاجأة الكبرى تتمثل في أن إدارة توتنام تضع ماوريسيو بوكيتينو على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة بداية من موسم 2026-2027، حيث تشير التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني منح “الضوء الأخضر” للعودة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم المقبلة.

ويبتعد توتنام بفارق 14 نقطة عن المراكز الخمسة الأولى، ما يجعل فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا شبه مستحيلة، إلا في حال التتويج بالنسخة الحالية من البطولة القارية.

ومع استبعاد سيناريو الهبوط، يبدو أن النادي قرر التعامل مع ما تبقى من الموسم المحلي كمرحلة انتقالية، تمهيدًا لاختيار مدرب جديد يعيد الاستقرار للفريق.

في الوقت الحالي، يظل بوكيتينو مرتبطًا بمهمته مع المنتخب الأمريكي، إلا أن رغبته في العودة إلى شمال لندن بعد كأس العالم تبقى خيارًا مطروحًا بقوة داخل أروقة النادي.

