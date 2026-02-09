اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، التعازي لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في وفاة جده.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية "يتقدم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة للنجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في وفاة المغفور له باذن الله جده للسيدة والدته .. داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وشارك محمد صلاح مساء الأحد، في خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي 2-1 على ملعب أنفيلد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

صلاح صاحب الـ113 مباراة مع منتخب مصر، سجل 65 هدفا دوليا.

ويستعد ليفربول ليحل ضيفا على سندرلاند في الجولة الـ26 يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.