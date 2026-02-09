تقرير مغربي: وهبي مساعدا و4 مستشارين.. تعديلات في الجهاز الفني لـ الركراكي

كشف تقرير مغربي عن تفاصيل التعديلات الفنية في الجهاز الفني للمنتخب المغربي الأول.

وذكر موقع "لو سبورت 360" المغربي، أن الجامعة الملكية المغربية قررت تجديد الثقة في وليد الركراكي مع إجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني للمنتخب.

ونفى الاتحاد المغربي في وقت سابق، ما تردد عن تقديم وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول، استقالته من منصبه.

وأوضح الموقع المغربي تفاصيل التعديلات التي جاءت كالتالي: "تعيين محمد وهبي مساعدا مع رحيل أحد المساعدين الحاليين رشيد بنمحمود أو عبد العزيز بوحزمة."

وأكمل "الاستعانة بخبرات استشارية مثل طارق السكتيوي، والحسين عموتة، ونور الدين نايبت، ونبيل باها."

وقاد محمد وهبي منتخب المغرب للشباب للتتويج بكأس العالم تحت 20 سنة والذي أقيم في تشيلي.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بقرعة كأس العالم 2026 إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويبدأ المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل، ثم أسكتلندا، قبل ختام المباريات ضد هايتي.