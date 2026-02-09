ليفربول يعلن إيقاف سوبوسلاي لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

أعلن نادي ليفربول إيقاف لاعبه دومينيك سوبوسلاي لمباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وحصل دومينيك سوبوسلاي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+13.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن إيقاف دومينيك سوبوسلاي مباراة واحدة فقط في الدوري أمام سندرلاند.

ويأتي ذلك بسبب تعرض اللاعب لبطاقة حمراء لإضاعة فرصة تهديفية محققة أمام مانشسترسيتي.

ويغيب سوبوسلاي عن مواجهة سندرلاند المقرر لها مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة قرارات مثيرة للغاية في الدقائق القاتلة من عودة للفيديو وإلغاء هدف واحتساب طرد.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليفربول في مباراتي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1937.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد منذ 5 أعوام.

الفوز الأخيرة لمانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كان في موسم 2020-2021 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من بطولة بريميرليج.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي مع مانشستر سيتي وخرج في الدقيقة 61 ودخل ريان شرقي بدلا منه.

وعلى الجانب الآخر لعب محمد صلاح جناح ليفربول في المباراة كاملة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 39 في المركز السادس.

