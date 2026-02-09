الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سموحة

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 09:59

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - زيسكو

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين قادمة من زامبيا.

وكان الزمالك قد خسر من زيسكو يونايتد الزامبي خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط خلف كايزر تشيفز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

وكانت بعثة الزمالك غادرت زامبيا في الثانية بعد منتصف الليل في رحلة خاصة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء بالدوري المصري، قبل أن يواجه كايرز تشيفز يوم السبت 14 فبراير في الكونفدرالية.

وتقام المباراتين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية
