جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي

أبدى ريان جرافينبيرخ لاعب وسط ليفربول حزنه بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، مؤكدًا أن فريقه دفع ثمن لحظة واحدة حاسمة رغم التفوق في الشوط الثاني من اللقاء.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال جرافينبيرخ في تصريحات عبر شبكة BBC: "ركلة حرة مذهلة من دومينيك سوبوسلاي، وبعدها نجحوا في التسجيل، وفي النهاية جاء قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ليمنحهم الفوز 2-1، وكان الأمر صعبًا علينا بعد ذلك".

وأضاف لاعب الوسط الهولندي: "مانشستر سيتي كان أفضل منا في الشوط الأول، لكننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، ولهذا من الصعب أن نخرج من المباراة دون أي نقاط".

وتابع: "عندما لعبنا أمامهم خارج ملعبنا خسرنا 3-0، لكننا سيطرنا اليوم على المباراة، وعلينا الآن أن نطوي هذه الصفحة".

واختتم جرافينبيرخ تصريحاته قائلًا: "يجب أن نتحرك للأمام سريعًا، مباراة سندرلاند في انتظارنا".

