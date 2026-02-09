بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد ضد فالنسيا

حقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي وألفارو كاريراس.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 23 في المركز الـ 17.

المباراة شهدت غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من كيليان مبابي وجونزالو جارسيا وأردا جولر.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن ديميتريفيسكي حارس فالنسيا منع فرصتين بتسديدتين من كيليان مبابي في الدقيقة 18 والأخرى من دافيد خيمينيز بالدقيقة 27.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا في بدايته ولكن الوضع تغير بعد توغل من ألفارو كاريراس داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية في الشباك مدونا الهدف الأول للفريق بالدقيقة 65.

وكاد بيلتران أن يتعادل لفالنسيا في الدقيقة 70 ولكن القائم منع فرصة الهدف.

وفي الدقيقة 82 سدد مبابي كرة جاءت بجوار المرمى مباشرة.

وسجل مبابي هدف قتل المباراة في الدقيقة 90 بعد تمريرة من براهيم دياز أمام المرمى مباشرة.

ريال مدريد سيلعب مباراته المقبلة بالدوري ضد ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 14 فبراير، بينما يلتقي فالنسيا مع ليفانتي في الدربي يوم الأحد.

