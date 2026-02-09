بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا

حقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي وألفارو كاريراس.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 23 في المركز الـ 17.

المباراة شهدت غياب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من كيليان مبابي وجونزالو جارسيا وأردا جولر.

خيمينيز لاعب الكاستيا يقود الجهة اليمنى ومبابي في هجوم ريال مدريد أمام فالنسيا ⚪👑📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/Bmcxlz4RVY — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2026

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن ديميتريفيسكي حارس فالنسيا منع فرصتين بتسديدتين من كيليان مبابي في الدقيقة 18 والأخرى من دافيد خيمينيز بالدقيقة 27.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا في بدايته ولكن الوضع تغير بعد توغل من ألفارو كاريراس داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية في الشباك مدونا الهدف الأول للفريق بالدقيقة 65.

video:1

وكاد بيلتران أن يتعادل لفالنسيا في الدقيقة 70 ولكن القائم منع فرصة الهدف.

وفي الدقيقة 82 سدد مبابي كرة جاءت بجوار المرمى مباشرة.

وسجل مبابي هدف قتل المباراة في الدقيقة 90 بعد تمريرة من براهيم دياز أمام المرمى مباشرة.

video:2

النجم الفرنسي كيليان مبابي يبصم على هدف الاطمئنان للفريق الملكي



#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/huWwxQuycV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026

ريال مدريد سيلعب مباراته المقبلة بالدوري ضد ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 14 فبراير، بينما يلتقي فالنسيا مع ليفانتي في الدربي يوم الأحد.