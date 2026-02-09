يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

بيير كالولو - يوفنتوس - لاتسيو

تعادل يوفنتوس مع منافسه لاتسيو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ويتسون ماكيني وبيير كالولو ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز بيدرو رودريجيز وجوستاف إيساكسن ثنائية لاتسيو.

ويقود ماوريتسيو ساري تدريب لاتسيو، وهو الذي سبق له تولية مسؤولية يوفنتوس.

وتأخر يوفنتوس في النتيجة بهدفين قبل أن يسجل كالولو التعادل في +90.

وافتتح بيدرو النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة دانييل مالديني.

وضاعف إيساكسن الفارق في الدقيقة 47 من صناعة دانيلو كاتالدي.

وقلص ماكيني الفارق في الدقيقة 59 من صناعة أندريا كامبياسو، ثم تعادل كالولو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينقذ فريقه من خسارة بدت أكيدة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في دربي إيطاليا في الجولة المقبلة من الكالتشيو يوم 14 فبراير الموافق السبت.

ووصل البيانكونيرو للنقطة 46 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة الـ 33 في المركز الثامن.

يوفنتوس الدوري الإيطالي لاتسيو كالولو
