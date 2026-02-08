بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي الترجي التونسي رحيل مدربه ماهر الكنزاري بشكل رسمي.

وجاء قرار الترجي بإقالة ماهر الكنزاري بعد خسارة الفريق من الملعب المالي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الترجي أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال أيام.

وفاز ستاد مالي على الترجي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في مالي.

وضمن ستاد مالي التأهل في الصدارة بعدما وصل للنقطة 11.

بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثالث.

ويظل سيمبا التنزاني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.