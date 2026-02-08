بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه
الأحد، 08 فبراير 2026 - 23:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي الترجي التونسي رحيل مدربه ماهر الكنزاري بشكل رسمي.
وجاء قرار الترجي بإقالة ماهر الكنزاري بعد خسارة الفريق من الملعب المالي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح الترجي أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال أيام.
وفاز ستاد مالي على الترجي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في مالي.
وضمن ستاد مالي التأهل في الصدارة بعدما وصل للنقطة 11.
بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثالث.
ويظل سيمبا التنزاني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا – ستاد مالي يهزم الترجي ويحسم الصدارة فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس