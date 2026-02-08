سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وخسر ليفربول أمام سيتي بهدفين لهدف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر بي بي سي: "حدث الكثير في المباراة وهذا أمر طبيعي في هذه المواجهة، نحن محبطون لأننا لم نخرج بنتيجة أفضل".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي للمرة الأولى منذ 1937.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة

وأضاف "في الشوط الأول كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل دون صناعة فرص خطيرة كثيرة، لكنهم امتلكوا الكرة في نصف ملعبنا، في الشوط الثاني كنا نحن الأفضل، ومررنا بلحظات جيدة، تقدمنا بهدف ولم نمنحهم تقريبًا أي شيء. قبل النهاية بقليل كرة عرضية غيرت اتجاهها وسقطت بشكل مثالي لهم لتصبح النتيجة 1-1، حاولنا إيقافها لكنهم كسبوا الصراع الهوائي الأول، مع تمركز جيد من برناردو سيلفا وإنهاء مميز".

وأكمل "نحن تقريبًا اعتدنا على استقبال هدف في الوقت بدل الضائع، لقد حدث ذلك مرة أخرى اليوم".

وعن طرد سوبوسلاي قال: "هذه ليست اللقطة التي يجب أن نتحدث عنها. ربما كان عليه ترك الكرة تمر لتصبح هدفا، لكن إذا كانت هذه هي القاعدة فعلينا تقبلها".

ثم اعترض على قرارات التحكيم قائلا: "إذا كان هناك موقف يستحق الحديث منا فهو انفراد محمد صلاح بحارس المرمى، أي شخص يشاهد مباريات ليفربول في أنفيلد خلال آخر 7 أو 8 سنوات يعلم أن هذه فرصة هدف لصلاح، ومرة أخرى اتخذ الحكم قرارا ليس في صالحنا".

وأتم تصريحاته قائلا: "بالطبع يمكن النظر إلى المباراة بإيجابية. في الشوط الثاني ضغطنا عاليًا ولعبنا كرة قدم جيدة، لا يمكن مقارنة هذا الفريق بما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، لقد تطورنا كثيرًا لكننا نحتاج إلى تحسين النتائج، مرات عديدة هذا الموسم لم نحصل على ما أعتقد أننا نستحقه، وهذه واحدة منها".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت
نرشح لكم
هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي للمرة الأولى منذ 1937.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(2) مانشستر سيتي تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي
أخر الأخبار
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز 43 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو يصنع التاريخ وهاتريك تمريرات لديماركو.. إنتر يسحق ساسولو بخماسية 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود ساعة | الدوري المصري
سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523013/سلوت-يجب-الحديث-عن-فرصة-صلاح-أمام-مانشستر-سيتي