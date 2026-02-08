سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام سيتي بهدفين لهدف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر بي بي سي: "حدث الكثير في المباراة وهذا أمر طبيعي في هذه المواجهة، نحن محبطون لأننا لم نخرج بنتيجة أفضل".

وأضاف "في الشوط الأول كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل دون صناعة فرص خطيرة كثيرة، لكنهم امتلكوا الكرة في نصف ملعبنا، في الشوط الثاني كنا نحن الأفضل، ومررنا بلحظات جيدة، تقدمنا بهدف ولم نمنحهم تقريبًا أي شيء. قبل النهاية بقليل كرة عرضية غيرت اتجاهها وسقطت بشكل مثالي لهم لتصبح النتيجة 1-1، حاولنا إيقافها لكنهم كسبوا الصراع الهوائي الأول، مع تمركز جيد من برناردو سيلفا وإنهاء مميز".

وأكمل "نحن تقريبًا اعتدنا على استقبال هدف في الوقت بدل الضائع، لقد حدث ذلك مرة أخرى اليوم".

وعن طرد سوبوسلاي قال: "هذه ليست اللقطة التي يجب أن نتحدث عنها. ربما كان عليه ترك الكرة تمر لتصبح هدفا، لكن إذا كانت هذه هي القاعدة فعلينا تقبلها".

ثم اعترض على قرارات التحكيم قائلا: "إذا كان هناك موقف يستحق الحديث منا فهو انفراد محمد صلاح بحارس المرمى، أي شخص يشاهد مباريات ليفربول في أنفيلد خلال آخر 7 أو 8 سنوات يعلم أن هذه فرصة هدف لصلاح، ومرة أخرى اتخذ الحكم قرارا ليس في صالحنا".

وأتم تصريحاته قائلا: "بالطبع يمكن النظر إلى المباراة بإيجابية. في الشوط الثاني ضغطنا عاليًا ولعبنا كرة قدم جيدة، لا يمكن مقارنة هذا الفريق بما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، لقد تطورنا كثيرًا لكننا نحتاج إلى تحسين النتائج، مرات عديدة هذا الموسم لم نحصل على ما أعتقد أننا نستحقه، وهذه واحدة منها".

