دوري أبطال إفريقيا – ستاد مالي يهزم الترجي ويحسم الصدارة

حسم ستاد مالي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي.

وفاز ستاد مالي على الترجي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في مالي.

وضمن ستاد مالي التأهل في الصدارة بعدما وصل للنقطة 11.

بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثالث.

ويظل سيمبا التنزاني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

في مباراة أخرى تعادل ماميلودي صنداونز مع لوبوبو الكونغولي بهدف لمثله.

ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بالمجموعة، بينما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بعده مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويلعب صنداونز في الجولة الأخيرة ضد مولودية الجزائر.