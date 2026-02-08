دوري أبطال إفريقيا – ستاد مالي يهزم الترجي ويحسم الصدارة

الأحد، 08 فبراير 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

عبد الرحمن كوناتيه لاعب الترجي

حسم ستاد مالي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي.

وفاز ستاد مالي على الترجي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في مالي.

وضمن ستاد مالي التأهل في الصدارة بعدما وصل للنقطة 11.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي

بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثالث.

ويظل سيمبا التنزاني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

في مباراة أخرى تعادل ماميلودي صنداونز مع لوبوبو الكونغولي بهدف لمثله.

ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بالمجموعة، بينما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بعده مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويلعب صنداونز في الجولة الأخيرة ضد مولودية الجزائر.

دوري أبطال إفريقيا الترجي
نرشح لكم
فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس انتهت أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(4) بيراميدز
أخر الأخبار
سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط 24 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة 40 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
ثأر من هزيمة كأس الملك.. بيتيس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف أنتوني ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا – ستاد مالي يهزم الترجي ويحسم الصدارة ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - جونزالو ومبابي يقودان الهجوم ضد فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523007/دوري-أبطال-إفريقيا-ستاد-مالي-يهزم-الترجي-ويحسم-الصدارة