خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر

يستعد نادي الزمالك لإرسال احتجاج على موعد إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من كأس مصر يوم 17 فبراير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك سترسل احتجاجا على موعد إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا ويطلب حضور الجماهير.

ويطلب الزمالك معرفة أسباب تغيير موعد مباراة كايزر تشيفز مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لوضع لقاء سيراميكا كليوباترا في وسط الجدول المزدحم للفريق.

ويواجه الزمالك خصمه سموحة يوم 11 فبراير القادم الموافق الأربعاء.

ثم يلعب الأبيض أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 15 من الشهر ذاته الموافق الأحد.

ثم بعد يومين يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الكأس.

وأصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وذلك بعد خسارة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف، وخسارة المصري من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط