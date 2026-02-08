خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز

طلب الزمالك الحصول على السعة الكاملة من الجمهور في مدرجات ملعب هيئة قناة السويس أمام كايزر تشيفز.

ويلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب من الجهات المسؤولة الحصول على السعة الكاملة للجمهور في المباراة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة يوم الأربعاء في الدوري على ملعب هيئة قناة السويس.

قبل أن يلعب يوم السبت المقبل في الملعب ذاته ضد كايزر تشيفز.

وأصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وذلك بعد خسارة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف، وخسارة المصري من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل الموافق 14 فبراير.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.