الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري

أصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وذلك بعد خسارة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف، وخسارة المصري من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف

.

الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة

ويلعب الزمالك في الجولة الأخيرة ضد كايزر تشيفز، ويلتقي المصري مع زيسكو يونايتد.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل الموافق 14 فبراير.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

وتُلعب على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد مباراة المصري وزيسكو

ويلعب المصري ضد زيسكو يوم السبت 14 فبراير.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

وتُلعب على ملعب السويس الجديد.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الزمالك المصري الكونفدرالية
فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس انتهت أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(4) بيراميدز الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة"
للمرة الأولى منذ 5 أعوام.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات 23 دقيقة | كرة طائرة
فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد 49 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز ساعة | الكرة المصرية
الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
