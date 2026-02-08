الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري

أصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وذلك بعد خسارة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف، وخسارة المصري من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف

.

ويلعب الزمالك في الجولة الأخيرة ضد كايزر تشيفز، ويلتقي المصري مع زيسكو يونايتد.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل الموافق 14 فبراير.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

وتُلعب على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد مباراة المصري وزيسكو

ويلعب المصري ضد زيسكو يوم السبت 14 فبراير.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

وتُلعب على ملعب السويس الجديد.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.