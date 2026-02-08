الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة
الأحد، 08 فبراير 2026 - 18:03
كتب : FilGoal
يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري بعد الخسارة من زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية.
وخسر الزمالك من زيسكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.
وأيضا خسر المصري البورسعيدي من كايز تشيفز بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.
ترتيب المجموعة:
1- كايزر تشيفز 10 نقاط
2- الزمالك 8 نقاط
3- المصري 7 نقاط
4- زيسكو 3 نقاط
ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.
موعد مباراة الزمالك ضد سموحة
تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس بـ 25 نقطة.