الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة

يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري بعد الخسارة من زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية.

وخسر الزمالك من زيسكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأيضا خسر المصري البورسعيدي من كايز تشيفز بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس بـ 25 نقطة.