خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس

أعلن نادي الزمالك نقل ملعب مباراة الفريق ضد كايزر تشيفز إلى ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تواصل مع مسؤولي كايزر تشيفز وحصل على موافقتهم بنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد رفض استاد القاهرة استضافاتها.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب الزمالك بنقل المباراة لهيئة قناة السويس.

وطلب النادي السماح بحضور الجماهير كاملة العدد.

كما علم FilGoal.com أن الزمالك خاطب رابطة الأندية لنقل مباراة سموحة لنفس الملعب لإقامة معسكر مغلق للفريق لخوض المباراتين.

ويلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك من زيسكو في الجولة الخامسة بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن كايزر تشيفز صاحب الصدارة وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.