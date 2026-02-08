مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول

الأحد، 08 فبراير 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

مروان حمدي - مصطفى عبد الرؤوف - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريفرز يونايتد ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق33. هدف أول لريفيرز يونايتد عن طريق ستيفين مانيو من ركلة حرة مباشرة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريفيرز يونايتد بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
