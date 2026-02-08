انتهت أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(4) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريفرز يونايتد ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

نهاية المباراة

ق90. جوووووول الرابع لبيراميدز عن طريق ناصر ماهر برأسية.

ق86. جوووووول الثالث لبيراميدز عن طريق عوده فاخوري بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق75. جووووول الثاني لبيراميدز عن طريق مروان حمدي من ركلة جزاء.

ق74. ركلة جزاااء لبيراميدز بعد لمسة يد على لاهل ريفيرز يونايتد.

ق61. حارس ريفيرز يمنع الهدف الثاني لبيراميدز بعد تسديدة من زيكو.

ق52. جوووول التعادل لبيراميدز عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زيكو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. هدف أول لريفيرز يونايتد عن طريق ستيفين مانيو من ركلة حرة مباشرة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل