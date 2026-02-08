الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة"

اشتعلت مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية وذلك بعد خسارة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف، وخسارة المصري من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف.

وذلك في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وفي الجولة الأخيرة يستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز، ويستضيف المصري أيضا زيسكو يونايتد.

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

كيف يتأهل المصري لدور الـ8 في الكونفدرالية؟

الحالة الأولى

فوز المصري على زيسكو مع تعثر الزمالك أمام كايزر يؤهل الفريق البورسعيدي.

الحالة الثانية (الحسابات المعقدة)

فوز المصري بفارق هدف واحد مع فوز الزمالك على كايزر بأي نتيجة، إلا إذا سجل كايزر تشيفز 3 أهداف أو أكثر وخسر بفارق هدف واحد من الزمالك.

مثال على ذلك (فوز الزمالك 4-3 أو فوز الزمالك 5-4) وقتها سيكون على المصري الفوز بفارق أكثر من هدف.