الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة"

الأحد، 08 فبراير 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

حسن علي - جوان بيزيرا - الزمالك - المصري

اشتعلت مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية وذلك بعد خسارة الأبيض أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف، وخسارة المصري من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف.

وذلك في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

أخبار متعلقة:
بعد الهزيمة من زيسكو.. معتمد جمال: لدينا إصابات لم أحب التحدث عنها قبل المباراة الانتصار الأول.. زيسكو يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وفي الجولة الأخيرة يستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز، ويستضيف المصري أيضا زيسكو يونايتد.

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

كيف يتأهل المصري لدور الـ8 في الكونفدرالية؟

الحالة الأولى

فوز المصري على زيسكو مع تعثر الزمالك أمام كايزر يؤهل الفريق البورسعيدي.

الحالة الثانية (الحسابات المعقدة)

فوز المصري بفارق هدف واحد مع فوز الزمالك على كايزر بأي نتيجة، إلا إذا سجل كايزر تشيفز 3 أهداف أو أكثر وخسر بفارق هدف واحد من الزمالك.

مثال على ذلك (فوز الزمالك 4-3 أو فوز الزمالك 5-4) وقتها سيكون على المصري الفوز بفارق أكثر من هدف.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة بعد الهزيمة من زيسكو.. معتمد جمال: لدينا إصابات لم أحب التحدث عنها قبل المباراة الانتصار الأول.. زيسكو يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة تشكيل بيراميدز - مروان حمدي يقود الهجوم أمام ريفرز يونايتد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. إنقاذ رائع 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه 10 دقيقة | الدوري المصري
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه 15 دقيقة | ميركاتو
نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس 15 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (1)-(0) بيراميدز.. هدف أول 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522988/الكونفدرالية-سيناريوهات-تأهل-الزمالك-والمصري-حالة-واحدة-تقود-إلى-الحسابات-المعقدة