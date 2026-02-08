تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول

الأحد، 08 فبراير 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ عمر مرموش لاعب منتخب مصر في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ليفربول.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يبدأ فيها مرموش بشكل أساسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والثانية على التوالي بعدما لعب مباراة نيوكاسل الماضية في كأس الرابطة كأساسي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جيهي – ريان آيت نوري

خط الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – نيكو أورايلي

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو – عمر مرموش – إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

