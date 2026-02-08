حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة

أشعل انتصار كايزر تشيفز على المصري حسابات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

وتعرض المصري للهزيمة أمام كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وجاءت النتيجة لمصلحة المصري بعد التساوي في المواجهات المباشرة مع فريق كايزر تشيفز إذ كانت مواجهة الدور الأول بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحال فاز المصري في الجولة الختامية على زيسكو سيقترب من حسم التأهل حتى في حالة التساوي في النقاط مع كايزر تشيفز إذ سيتم اللجوء لفارق الأهداف.

ورفع كايزر تشيفز رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وتجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثاني.

حالات تأهل المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية

يحتاج المصري للفوز أمام زيسكو بغض النظر عن مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز ووقتها:

إذا تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة من كايزر تشيفز = (تأهل كايزر تشيفز والمصري)

فاز المصري بفارق أهداف أكبر من فوز الزمالك على كايزر تشيفز = تأهل الزمالك والمصري.

وبدأ كايزر تشيفز اللقاء بضغط على المصري بحثا عن التقدم.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 32 لكايزر تشيفز وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي المصري.

وأحرز فلافيو دا سيلفا ركلة الجزاء في الدقيقة 39 بعد ست دقائق من الاعتراض.

ونجح عبد الرحيم دغموم في تسجيل التعادل بعد هدف رائع في الدقيقة 57.

ورغم التعادل، نجح مكارثي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وتعرض محمود حمدي للإصابة في الدقيقة 85 وشارك عصام ثروت بدلا منه.